David Neres sfiora il pari: palo clamoroso del brasiliano su assist di Big Rom

Il Napoli cade 0-2 contro l’Arezzo nel primo test amichevole della stagione, un risultato sorprendente che mette in evidenza le prevedibili difficoltà dovute ai carichi di lavoro del ritiro. La condizione ancora approssimativa ha pesato sulle gambe degli azzurri, che hanno subito un gol per tempo: prima Pattarello su rigore, procurato da Lang in fase difensiva, e poi Varela nel finale, complice un errore difensivo di Mazzocchi. Nonostante il risultato, la gara ha offerto spunti utili per il tecnico, che ha alternato due formazioni completamente diverse nei due tempi, lasciando in campo più a lungo solo Anguissa.

Tra i più attivi in campo, David Neres ha offerto lampi del suo talento, andando più volte vicino al gol. L’occasione più clamorosa è arrivata su assist di Romelu Lukaku, quando l’esterno brasiliano ha colpito il palo a portiere battuto. Una giocata che ha acceso il pubblico, nonostante la sconfitta. Di seguito le immagini dell'azione che avrebbe potuto far pareggiare il Napoli.