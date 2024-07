Ufficiale Day 1, oggi a Dimaro l'arrivo del Napoli e il primo allenamento: il programma

Oggi arrivo a Dimaro-Folgarida il Napoli per l'inizio della preparazione estiva in Val di Sole. Gli azzurri allenati da Antonio Conte sono attesi in Trentino ad ora di pranzo. Nel pomeriggio la squadra sosterrà il primo allenamento sul campo di Carciato (17.30 - 19.30). Al termine dell'allenamento due azzurri si fermeranno con i tifosi per la sessione di autografi (qui le info sulle prenotazioni).