Ufficiale Day 2, oggi a Dimaro sessione doppia: il programma

Oggi, 12 luglio, per il secondo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro ci sarà un doppio allenamento. Appuntamento alle 9.30 al campo di Carciato, dove la tribuna sarà aperta alle 9.15. La sessione mattutina terminerà alle 12. Al pomeriggio si ritorna in campo, accesso in tribuna a partire dalle 18.15. Potrete seguire tutto, ovviamente come sempre, su Tuttonapoli.net con i nostri inviati