Day 8, oggi a Dimaro sessione doppia e incontro con Conte e lo staff: il programma

Primo appuntamento alle 9.30 al campo di Carciato.

Oggi, 18 luglio, per il ottavo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida tornerà la doppia seduta d'allenamento. Primo appuntamento alle 9.30 al campo di Carciato. La sessione mattutina terminerà alle 12, dopodiché sarà possibile fare gli autografi con due calciatori azzurri (disponibile solo previa prenotazione).

Al pomeriggio si ritorna in campo: accesso in tribuna a partire dalle 18.15 e una volta completata la seduta si svolgerà la sessione di autografi con la stessa metodologia del mattino. Per la giornata di oggi è previsto anche un incontro tra stampa e tifosi con Antonio Conte e lo sfaff azzurro al completo, che si terrà alle ore 20.00 in Piazza Madonna della Pace. Potrete seguire tutto, ovviamente come sempre, su Tuttonapoli.net con i nostri inviati