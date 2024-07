Differenziato per Rrahmani: si è allenato a parte a fine allenamento

Allenamento personalizzato per Amir Rrahmani questa mattina a Dimaro. Il difensore azzurro non ha partecipato alla seduta di allenamento mattutina al campo di Carciato, solo a fine allenamento è entrato in campo per svolgere un allenamento specifico guidato da uno dei preparatori dello staff di Antonio Conte. Da verificare le condizione del kosovaro, probabilmente solo un piccolo affaticamento muscolare dopo il lavoro di carico di ieri.