Rileggi live Dimaro, day 6: sessione mattutina, corsa di fondo. C'è anche Osimhen! Rafa Marin si stacca

Appuntamento alle 18 per la prima amichevole del nuovo Napoli di Antonio Conte. Come ogni anno qui a Dimaro, gli azzurri affronteranno la squadra locale dell'Anaune. Restate collegati per gli aggiornamenti dal ritiro in Val di Sole e seguire la diretta testuale del primo test amichevole stagionale.

11.11 - Termina qui l'allenamento. I tifosi richiamano gli azzurri sotto la tribuna per richiedere gli autografi.

11.02 - Azzurri in cerchio a centrocampo per gli esercizi di stretching.

11.01 - Termina la corsa, alcuni azzurri stramazzano a terra esausti, altri si tuffano felici per la fine dell'esercizio. Il più stanco è Rafa Marin che arriva per ultimo e dopo una capriola alza le gambe, aiutato da Gaetano, per sciogliere i muscoli ed evitare crampi.

10.55 - Rafa Marin annaspa e resta staccato dal gruppetto, prima Osimhen e poi Gianluca Conte lo affiancano per incitarlo negli ultimi metri della corsa.

10.45 - "Bravo Rafa!". Incitamenti per Rafa Marin, lo spagnolo durante lo stesso esercizio di fondo aveva accusato un po' di stanchezza nei giorni scorsi.

10.37 - Osimhen continua la corsa e il lavoro atletico unendosi ad un gruppetto.

10.24 - C'è anche Osimhen stamattina, anche il nigeriano corre ed effettua i giri di campo ma in nessun gruppetto. Affianco a lui corre un uomo dello staff atletico.

10.23 - Si formano gruppetti ed inizia l'ormai classica corsa di fondo di questi giorni: un giro di campo, riposo di 1' e poi di nuovo corsa.

10.20 - La squadra entra in campo e di riunisce a centrocampo per ascoltare le indicazioni di Conte.

10.15 - Portieri in campo, inizia l'allenamento mattutino. Tantissimi tifosi all'esterno dello stadio che accedono ordinatamente in tribuna.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella sesta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la sessione pomeridiana di ieri, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà la seduta mattutina dalle 10.15 fino alle 11.15. C'è grande attesa perché nel pomeriggio, ore 18, ci sarà la prima amichevole stagionale, il classico test contro la squadra locale dell'Anaune.