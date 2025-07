Dimaro, dopo l'infortunio si rivede Gilmour: palestra per lo scozzese

Per l'allenamento mattutino del terzo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida dei campioni d'Italia, qui il live, si rivede anche Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese nei giorni scorsi aveva effettuato solo terapie dopo aver accusato una sindrome retto-adduttoria. Lavoro in palestra per l'ex Brighton, che si è allenato a parte e poi ha seguito dalla panchina l'esercitazione tattica dei compagni.

Antonio Conte, ieri nella prima conferenza stampa del ritiro, aveva parlato delle condizioni fisiche di Gilmour: "Ha finito con noi poi ha fatto due gare con la nazionale ed ha accusato qualche problema agli adduttori e stiamo cercando di monitorare bene la situazione, è inutile forzare all'inizio e si va a curare. Sono tutti importanti quelli che stanno qui".