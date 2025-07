Dimaro, Gilmour ancora fermo ai box: da bordocampo guarda i compagni

A bordocampo rispunta Billy Gilmour, seduto sul contenitore termico per le bibite osserva l'allenamento dei compagni sotto la pioggia. Lo scozzese è ancora fuori dagli allenamenti dopo il problema agli adduttori accusato prima del ritiro. Nonostante questo, pare comunque vicino il suo rientro negli allenamenti a pieno regime. Nella giornata di oggi anche solo la sua presenza a bordocampo è un messaggio importante nelle previsoni di un possibile rientro.

Il numero 6 azzurro nell'ultima stagione è stato il Jolly perfetto, l'uomo al posto giusto al momento giusto sopratutto quando Lobotka ha dovuto rifiatare. In questa stagione avrà sicuramente tanto spazio, viste le tante partite che il Napoli dovrà disputare nelle varie competizioni. Rivederlo in campo al più presto può dargli il giusto sprint per essere pronto per la nuova stagione. Manca poco al suo rientro.