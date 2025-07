Dimaro, Gilmour assente questa mattina: lo scozzese non ha recuperato

Anche oggi assente Gilmour, lo scozzese procede l'iter riabilitativo dopo la sindrome retto-adduttoria. Il centrocampista anche questa mattina non è in campo con la squadra in quel di Carciato. L'ex Brighton, non ha ancora messo piede in campo con la squadra in questo ritiro di Dimaro. Ad oggi non si conoscono tempi di recupero, ma da quello che traplela il suo rientro non sarà proprio imminente.