Video Dimaro, grande bagno di folla: lunghe file all'esterno dello stadio

vedi letture

Approfittando della domenica, i tifosi azzurri hanno affollato il ritiro in Trentino. Nel giorno 4 del ritiro di Dimaro tantissimi tifosi azzurri sono accorsi in Val di Sole per seguire da vicino la squadra. Già dalle prime ore del mattino gli appassionati azzurri si sono messi in fila per le tribune del campo di Carciato.

Tra i più acclamati durante la sessione mattutina Kevin De Bruyne e l'uomo scudetto Scott McTominay uno dei più in forma in questi primi giorni di ritiro qua a Dimaro. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.