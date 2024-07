Dimaro, il sindaco: "Ho visto ADL poco fa, ho notato una cosa. Sorpresa? Forse..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro: “E’ tutto pronto per l’arrivo del Napoli, c’è un bellissimo sole ed un grande entusiasmo. L’arrivo di Conte ha portato positività, anche se sarà difficile replicare il record di presenze dello scorso anno. Speriamo che il prossimo magari… Ho visto De Laurentiis di recente, lo vedo di nuovo molto concentrato e sereno. Sono sicuro che ci divertiremo. Ci sono tanti eventi in programma, ci sarà una grande festa per la presentazione del mister e del suo staff. C’è tanta curiosità e non vediamo l’ora di partire.

Una sorpresa sul palco di Dimaro? L’annuncio di una grande permanenza o di un grande arrivo? Chissà, perché no… Può darsi… È un qualcosa da chiedere al Napoli, ma si può fare… Cosa dirò a Conte? Se va tutto bene! Così rimedieremo a qualsiasi richiesta, è uno molto esigente e ci teniamo a fare una bellissima figura con il mister e tutto il suo staff. Quindi la prima cosa che gli chiederò sarà se è tutto secondo le sue aspettative! E se non, cosa possiamo fare per colmarle nel minor tempo possibile”.