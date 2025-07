Ufficiale Dimaro, incontro con i tifosi: scelti i quattro azzurri presenti

A Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli, si svolgerà stasera il classico caloroso incontro tra i tifosi e quattro giocatori azzurri. L’evento, come da tradizione, ha permesso ai sostenitori di avvicinarsi ai propri beniamini in un clima rilassato e festoso, tipico della preparazione pre-campionato. Eventi come questo aiutano a rinsaldare il legame tra squadra e tifosi, fondamentali per affrontare con energia e passione la stagione che sta per cominciare.

I quattro campioni d'Italia risponderanno alle domande dei tantissimi appassionati partenopei che hanno invaso la Val di Sole in questo primo weekend di ritiro. Presenti stasera alla Ski.it Arena: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Juan Jesus e Leonardo Spinazzola. Il capitano azzurro era presente allo stesso evento anche l'anno scorso. L'incontro è previsto per le ore 20:30, l'orario potrebbe subire variazioni in base alla conclusione degli allenamenti in campo.