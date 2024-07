Foto Dimaro per la prima volta: lo sbarco in ritiro di Caprile e Popovic

Il Napoli è sbarcato oggi a Dimaro, sede del primo ritiro estivo, e per qualcuno si tratta della prima volta. Per i nuovi arrivati Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, ovviamente. Così per Antonio Conte. Ma anche per alcuni calciatori che il Napoli aveva già preso nei mesi scorsi.

E' il caso di Elia Caprile e Matija Popovic. Il primo è stato acquistato un anno fa e ceduto in prestito all'Empoli. Il secondo è stato bloccato a gennaio, lasciato al Monza per sei mesi e accolto ora definitivamente (Conte lo valuterà in ritiro). Di seguito le immagini del loro arrivo.