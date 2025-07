Foto Dimaro, pienone per il weekend! Stadio sold-out, tanti tifosi restano fuori

Sono arrivati in massa i tifosi del Napoli per il primo weekend del ritiro estivo di Dimaro-Folgarida. Per motivi di ordine pubblico i cancelli dello Stadio Comunale di Carciato sono stati aperti con mezz'ora d'anticipo, come vi stiamo raccontando nel nostro consueto live. In pochi minuti l'impianto dimarese è stato riempito e tantissimi tifosi sono stati bloccati dalle forze dell'ordine nel piazzale antistante. Di seguito le immagini dai nostri inviati4