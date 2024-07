Dimaro, presenze in calo nonostante l'effetto Conte: le parole del Questore di Trento

vedi letture

Maurizio Improta, questore di Trento, ha parlato ad Il Mattino

L'effetto Conte si fa sentire, ma nonostante ciò le presenze registrate durante il primo ritiro azzurro in Trentino sono più basse rispetto allo scorso anno: a fare un punto della situazione è il questore di Trento Maurizio Improta, che orgoglioso dei piani di sicurezza realizzati a Dimaro ha parlato ad Il Mattino:

"Rispetto a un anno fa quando in Val di Sole sono state censite quasi 90 mila presenze legate al Napoli, quest’anno non siamo andati oltre i 55 mila. «Quel che conta è che tutto si svolga fino all’ultimo istante in un clima di serenità e da napoletano non posso essere che contento della correttezza del tifo azzurro qui in Val di Sole». Sulla partita di oggi che vede il Napoli impegnato contro il Mantova nel secondo test amichevole: "Oggi c’è un piano particolare che cambia anche per la presenza dei tifosi del Mantova. In Trentino ci sono ben cinque gare amichevoli in programma quasi contemporaneamente: ci sono un centinaio di uomini a disposizione e monitoreremo ogni situazione di potenziale pericolo»".