Foto Dimaro, si rivede anche Olivera: l'uruguaiano lavora in parte in gruppo

vedi letture

Nella seduta mattutina di quest'oggi lavoro atletico per Obaretin, Saco, Sgarbi, Vergara e Mathias Olivera, che ieri pomeriggio non si era allenato in gruppo. Nella mattinata di ieri Olivera, invece, era presente ed aveva giocato anche la partitella con la squadra. Per smaltire i vari carichi di lavoro, visto che nessuno ha ravvisato alcun tipo di infortunio al momento, non era presente sul campo di Carciato e non aveva partecipato alla seduta pomeridiana. Nel corso dell'allenamento mattutino di oggi, il terzino si è poi unito al gruppo per i giri di campo e le ripetute. Di seguito lo scatto dei nostri inviati.