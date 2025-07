Foto Ecco Beukema! In campo per l'allenamento pomeridiano: Conte ha un nuovo difensore

Ieri è stato il giorno del primo allenamento di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli a Dimaro. Questo pomeriggio la stessa sorte tocca al nuovo difensore del Napoli Sam Beukema arrivato nella serata di ieri in Trentino. L'olandese si cimenta con il resto del grupo nella seduta pomeridiana, live qui.

La trattativa con il Bologna per portare l'olandese a Napoli non è stata lunghissima, ma comunque non semplice per tanti fattori, soprattutto la voglia della dirigenza del Bologna di trattenere il ragazzo. Le cifre dell'affare sono importanti come la prima sgambata in azzurro nel day 3 del ritiro di Dimaro Folgarida.