Foto Gli ultimi autografi di Osimhen ai tifosi del NapolI? Victor protagonista con Gaetano

Nella consueta sessione di autografi, dopo la seduta di allenamento mattutina agli ordini di Antonio Conte, è stata la volta di Gianluca Gaetano e soprattutto dell'idolo della folla, Victor Osimhen. I due calciatori hanno incontrato i tifosi per selfie e firma all'esterno del campo di Carciato.

Particolarmente sorridente il centravanti nigeriano, nonostante la sua partenza sia praticamente scontata. Come anche in campo, Victor dispensa sorrisi, in attesa che si sblocchi la trattativa con il Paris Saint-Germain. Di seguito le immagini dei nostri inviati.