I numeri di maglia contro l'Anaune, Rafa Marin col 16: la scelta dei nuovi acquisti

Scelti i numeri di maglia per il primo test amichevole del ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri, impegnati quest'oggi contro la squadra locale dell'Anaune Val di Non, hanno scelto la numerazione che probabilmente in alcuni casi verrà usata anche per l'intera stagione.

Curiosità sopratutto per i nuovi acquisti. Rafa Marin ha scelto il 16, Spinazzola il 37 come alla Roma e Caprile il 25, suo numero consueto. Di seguito i numeri dei nuovi e la distinta ufficiale dell'amichevole contro l'Anaune.

Caprile: 25

Rafa Marin: 16

Spinazzola: 37

Cheddira: 11

Popovic: 19