In attesa di sviluppi col PSG, Osimhen torna ad allenarsi in gruppo

Riecco Victor Osimhen. Forse per pochi giorni, chissà. Mentre il suo nome continua ad essere il più chiacchierato del mercato, con una trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, il centravanti nigeriano è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra azzurra agli ordini di Antonio Conte nel ritiro di Dimaro-Folgarida.

Negli ultimi giorni l'ex Lille era rimasto ai box a causa di un affaticamento muscolare e aveva saltato, ieri l'altro, anche la prima amichevole estiva contro l'Anaune Val di Non. Oggi Osimhen è riapparso sul campo di Carciato, aggregato al secondo gruppo (Conte è solito dividere la squadra in due compagini: mentre la prima fa lavoro tattico, la seconda fa lavoro atletico; e viceversa), tra gli applausi dei tanti tifosi presenti. Che comunque sanno che, probabilmente, potranno goderselo solo per un altro po'.