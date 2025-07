Foto Invasione azzurra a Dimaro: ressa per ADL in visita allo store ufficiale

vedi letture

Invasione azzurra a Dimaro questa mattina, come vi stiamo raccontando nel live dell'allenamento mattutino. Non solo pienone al campo di Carciato e lunga fila all'ingresso per la seduta agli ordini di Antonio Conte, e l'attesa per un possibile ingresso in campo di Beukema (da ieri sera a Dimaro), ma anche nel villaggio adiacente al campo e nello store ufficiale del club.

Lunghissima coda all'ingresso dello store, aumentata ulteriormente perché quest'oggi oltre a Valentina De Laurentiis c'è la presenza anche del presidente Aurelio De Laurentiis che, in visita per scoprire l'allestimento (ieri è arrivato a Dimaro) sta accontentando tanti tifosi con foto ed autografi. Di seguito lo scatto dei nostri inviati.