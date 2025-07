"Kvaratskhelia zingaro!", caso Imparato a Dimaro: la SSC Napoli ritira l'accredito

L'espressione shock di Gaetano Imparato, ex firma della Gazzetta dello Sport, su Kvaratskhelia nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' ha generato non solo polemiche e clamore ma anche un provvedimento ufficiale della SSC Napoli. Un epiteto troppo grave per passare inosservato senza una conseguenza immediata. Il club azzurro ha, infatti, deciso di ritirare definitivamente l'accredito per il ritiro estivo al giornalista.

Il Napoli, da sempre in prima linea nella lotta contro il razzismo e la discriminazione territoriale, ha voluto dare immediatamente un forte segnale. Anche l'emittente Canale 8, emittente che ha trasmesso in diretta la trasmissione dal Teatro Comunale di Dimaro, ha comunicato che la presenza come opinionista di Imparato non è più gradita.