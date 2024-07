Ufficiale Le novità di Dimaro: tribuna coperta e palco per il rito degli autografi

vedi letture

Tutto pronto a Dimaro Folgarida in vista dell’avvio ufficiale del Napoli in Val di Sole previsto tra due giorni, giovedì 11 luglio.

Tutto pronto a Dimaro Folgarida in vista dell’avvio ufficiale del Napoli in Val di Sole previsto tra due giorni, giovedì 11 luglio. Allestito il palco in Piazza Madonna della Pace in centro al paese - dove quest’anno saranno concentrate tutte le attività pubbliche legate al ritiro - si lavora alacremente all’interno dello Stadio di Carciato dove è stata realizzata, tra i tanti lavori, la tribuna coperta in curva area sud del campo caratterizzata da una linea architettonica piacevole e decisamente insolita.

A bordo campo sono stati posizionati i grandi gazebo che ospiteranno sia gli ospiti del ritiro e sia chi è impegnato nelle varie mansioni del Comitato organizzatore che vede coinvolti APT Val di Sole, Comune di Dimaro Folgarida e le realtà volontaristiche della valle. All’esterno dello stadio Comunale di Carciato, nell’area SKI.IT Arena, la novità di quest’anno è il grande palco che ospiterà il rito degli autografi, collocato nella zona nord del piazzale. Sul lato opposto svetta l’imponente igloo che ospita lo store con i prodotti SSC Napoli. Splendido anche il colpo d’occhio sulla curiosa telecabina gonfiabile posta nel prato proprio in direzione delle piste da sci e degli impianti di Folgarida. Ritornando agli aspetti agonistici grande protagonista è ancora il tappeto erboso curato maniacalmente in queste settimane dallo staff di Paolo Dallapè. Il campo si presenta in condizioni perfette tali da poter tranquillamente ospitare la finale dei Campionati europei di domenica prossima.