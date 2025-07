Manna a bordocampo, telefono del ds bollente: altri due colpi in chiusura?

Nella seduta mattutina del quarto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida era presenta anche il direttore sportivo dei campioni d'Italia Giovanni Manna. Il dirigente azzurro, giunto ieri in Val di Sole in occasione della conferenza stampa di presentazione di Kevin De Bruyne, stamani era a bordocampo ad assistere all'allenamento della squadra di Antonio Conte Manna.

Seduto in panchina, ha passato gran parte del tempo incollato al suo telefono. Potrebbero esserci importanti novità di mercato in arrivo, nelle ultime ore si registra un'accelerata nelle trattative per Milinkovic-Savic e Juanlu Sanchez. Il portiere serbo e il terzino spagnolo Under 21, ieri, non hanno partecipato alle amichevoli estive del Torino e del Siviglia, chiaro segnale che la loro uscita potrebbe essere prossima.