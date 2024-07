Ufficiale Napoli-Anaune, le formazioni: Conte parte col 3-4-2-1! Ci sono i due nuovi arrivati

vedi letture

Ecco il primo Napoli di Antonio Conte! Per l'amichevole di oggi contro l'Anaune Val di Non (clicca qui per il live) l'allenatore salentino schiera il 3-4-3/3-4-2-1 con Politano e Lindstrom alle spalle di Simeone, Osimhen in panchina dopo l'affaticamento (già smaltito). Ci sono ni due nuovi acquisti Spinazzola, a sinistra, e Rafa Marin in difesa.

Napoli (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. A disposizione: Contini, Turi, Sorrentino, Natan, Mario Rui, Osimhen, Cheddira, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo, Iaccarino, D'Avino, Ostigard, Gaetano

Anaune Val di Non (3-4-2-1): Gionta; Comini, Menapace, Faes; Casagrande, Borghesi, Pangrazzi, Ferreira; Micheli, Belcastro; Biscaro