Oggi il Mantova e Conte non abbassa i carichi: "Gambe pesanti, nella fatica si crea qualcosa"

E' il giorno di Napoli-Mantova, secondo ed ultimo test del ritiro di Dimaro prima dei tre internazionali di Castel di Sangro. Di fronte ci sarà la compagine neo-promossa in B guidata da Possanzini, tecnico rivelazione l'anno scorso in C e che ha già catturato grande attenzione per il modo di far esprimere le sue squadre dopo gli anni nello staff di De Zerbi. Per il Napoli un test che si preannuncia complesso anche per i carichi di lavoro fatti in questi 10 giorni di ritiro.

Ne ha parlato anche ieri Antonio Conte sul palco: "Mantova? E' un test che fa parte del processo. Non abbiamo diminuito i carichi di lavoro per questo test di allenamento. Io tutti i test di allenamento in pre-season li considero importanti, ma non cambiano il nostro lavoro. Noi abbiamo iniziato il primo giorno e siamo sempre cresciuti sui carichi come stamattina e oggi pomeriggio con un allenamento stupendo per intensità e qualità. Non ci cambia niente. So che i ragazzi avranno le gambe pesanti e faranno fatica ma i ragazzi sanno che proprio nella fatica noi dobbiamo creare qualcosa di importante", le parole di Conte che è focalizzato sugli schemi provati in allenamento per far metabolizzare il nuovo 3-4-2-1 e ovviamente concedere minutaggio a tutti e di evitare contrattempi fisici che potrebbero condizionare la preparazione.