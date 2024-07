Video Osimhen a Dimaro, ma farà tutto il ritiro? Il nigeriano è stato il più acclamato dai tifosi

I supporters azzurri hanno urlato a gran voce il suo nome, qualcuno gli ha anche chiesto di restare, ottenendo una risata da parte del giocatore.

Intorno alle 13:15 il Napoli è sbarcato a Dimaro, sede del ritiro estivo, come ogni anno. Insieme a tutta la squadra c'è anche Victor Osimhen, il nome più chiacchierato sul mercato. Il centravanti nigeriano, come da patti con il suo agente Roberto Calenda, sarà ceduto in questa sessione di mercato e quindi potrebbe anche non finire la preparazione con Antonio Conte. Su di lui, oltre alle sirene arabe, potrebbe tornare il Paris Saint-Germain, specie in caso di cessione di Randal Kolo Muani.

Intanto l'ex Lille è stato il più acclamato, insieme ad Antonio Conte, dai tifosi già presenti in Val di Sole. All'arrivo dlla squadra in Val di Sole, i supporters azzurri hanno urlato a gran voce il suo nome, qualcuno gli ha anche chiesto di restare, ottenendo una risata da parte del giocatore.