Video Problemino per Osimhen: termina l'allenamento con una vistosa fasciatura

vedi letture

Non inizia nel migliore dei modi il primo allenamento del nuovo Napoli di Conte per Victor Osimhen.

Non inizia nel migliore dei modi il primo allenamento del nuovo Napoli di Conte per Victor Osimhen. Al termine del primo giorno di ritiro a Dimaro, l'attaccante nigeriano è uscito dal campo con una vistosa fasciatura al piede sinistro.

Non si conosce ancora l'entità dell'infortunio, ma non dovrebbe essere nulla di grave visto che Osimhen ha completato l'intera seduta d'allenamento insieme ai compagni. Il centravanti, come detto, è rientrato negli spogliatoi con una fasciatura e del ghiaccio sul piede accompagnato dal dirigente azzurro Longobardo.