Foto Si corre anche oggi! Rafa Marin si stacca e termina l'esercizio esausto

Tra i più stanchi il nuovo acquisto Rafa Marin, che già nei giorni scorsi aveva faticato per lo stesso esercizio.

Nonostante la prima amichevole di oggi pomeriggio, ore 18 contro l'Anaune, Antonio Conte non risparmia gli azzurri. Solita corsa di fondo, ormai marchio di fabbrica di questi primi giorni di ritiro. La squadra a gruppetti corre facendo giri di campo e termina l'esercizio atletico affaticata.

Tra i più stanchi il nuovo acquisto Rafa Marin, che già nei giorni scorsi aveva faticato per lo stesso esercizio. Lo spagnolo verso la fine annaspa e resta staccato dal gruppetto, prima Osimhen e poi Gianluca Conte lo affiancano per incitarlo negli ultimi metri. Terminata la corsa, alcuni azzurri stramazzano a terra esausti, altri si tuffano felici per la fine dell'esercizio. Rafa Marin, che arriva per ultimo, dopo una capriola alza le gambe, aiutato da Gaetano, per sciogliere i muscoli ed evitare crampi.