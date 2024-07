Foto Un'altra novità di Dimaro: l'igloo store con i prodotti SSC Napoli

Le novità di Dimaro: tribuna coperta e palco per il rito degli autografi

Tutto pronto a Dimaro Folgarida in vista dell’arrivo ufficiale del Napoli in Val di Sole previsto per domani, giovedì 11 luglio.

Tra le novità del ritiro in Trentino di quest'anno l'imponente igloo, posizionato all'esterno dello stadio Comunale di Carciato, che ospita lo store con i prodotti SSC Napoli. Di seguito lo scatto che lo ritrae, insieme ad un'attività ludica che terra impegnati i tifosi azzurri e ad un banner di benvenuto.