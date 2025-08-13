Ufficiale

Castel di Sangro, il programma di oggi: alle 13 conferenza di Conte

di Antonio Noto

Quindicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per i campioni d'Italia. Prevista oggi nessuna seduta a porte aperte. Alle 13 parlerà in conferenza stampa dal Teatro Tosti Antonio Conte, il tecnico del Napoli farà il punto sul ritiro azzurro che volge al termine. Potrete seguire la diretta testuale della conferenza, ovviamente, come sempre, su Tuttonapoli.net grazie ai nostri inviati. 