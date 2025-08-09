Partenza a razzo con Super KDB! Il Girona torna in gara con Stuani: 3-2 all'intervallo

Nel terzo test amichevole di Castel di Sangro, il Napoli è in vantaggio al termine del primo tempo 3-2 contro gli spagnoli del Girona. I campioni d'italia partono alla grande e nel giro di 23' si portano avanti 3-0, protagonista indiscusso il fuoriclasse belga Kevin De Bruyen.

L'ex City prima serve la palla del vantaggio a capitan Di Lorenzo direttamente da calcio d'angolo, bravo il terzino a deviare di testa in rete sul primo palo. Poi arriva la prima rete e subito dopo anche la prima doppietta in maglia azzurra per KDB. Sul gol del 2-0 troppo facile per il belga spingere in rete dopo l'assist al bacio del connazionale Lukaku. Nel gol del 3-0 un sinistro di controbalzo piega le mani a Gazzaniga e fa esultare tutto il Patini.

Il Napoli si rilassa troppo e il Girona ne approfitta con il solito eterno centravanti uruguaiano Stuani. Su un ribattuta centrale di Meret porta il Girona sul 3-1 e allo scadere della prima frazione approfitta della marcatura troppo blanda di Rrahmani e brucia il portiere azzurro sul primo palo riaprendo il match sul 3-2.