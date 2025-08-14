Partita vera al Patini: Napoli avanti 1-0 al 45', infortunio alla coscia per Lukaku

Termina con il Napoli avanti 1-0 sull'Olympiacos Pireo il primo tempo dell'ultimo test amichevole dei campioni d'Italia del ritiro di Castel di Sangro. Azzurri in vantaggio al 16' grazie ad un'azione personale di Matteo Politano dopo un'ottima e prolungata uscita dal basso. L'esterno destro rientra al centro sul proprio mancino e batte Botis centrando l'angolino basso del secondo palo. Buona prima parte degl uomini di Antonio Conte che dominano il campo, ma alla mezz'ora arriva una tegola con Romelu Lukaku che s'infortunba alla coscia sinistra. Dopo aver rubato palla e provato un tiro rimpallato, il belga si accascia a terra e dopo l'intervento dello staff sanitario è costretto ad uscire.

Da quel momento la partita è spezzettata con l'Olympiacos che gioca duro e fa arrabbiare anche Antonio Conte. All'ennesimo fallo, entrata dura su Rrahmano, il tecnico azzurro entra in campo protestando mentre le due squadre sono coinvolte in una rissa. Rientrata la questione, c'è spazio per un'altra paura per il Napoli, stavolta è De Bruyne a restare a terra dopo un contrasto, ma per fortuna il fuoriclasse belga torna a giocare senza problemi dopo le cure mediche.