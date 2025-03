Altri tre punti in cascina: la Roma batte di misura l'Empoli, sorpassati Milan e Fiorentina

vedi letture

Successo importantissimo per la Roma, che sbanca il Castellani di Empoli con lo scarto minimo e si issa al settimo posto della classifica di Serie A, continuando nella propria rimonta furiosa a suon di vittorie. Bastano 23 secondi alla squadra di Ranieri per portarsi in vantaggio: palla persa dagli azzurri, Salah-Eddine mette al centro dove Soulè stoppa e tira senza pensarci su, indovinando l'angolo dove Silvestri non può arrivare. Inizio shock per gli azzurri, che provano a reagire ma arrivano con grande fatica dalle parti di Svilar. La Roma controlla agilmente il vantaggio, ma un paio di leggerezze proprio di Salah-Eddine fanno venire i brividi a Ranieri, che richiama la squadra ad una maggiore concentrazione.

L'ultima mezz'ora di gara non offre particolare occasioni, anche a causa dei tantissimi cambi che spezzettano il gioco: la palla del game over ce l'ha Dovbyk al 90', ma l'ucraino si fa ipnotizzare da Silvestri, che in uscita devia il tiro del centravanti mantenendo lo scarto minimo tra le squadre.