Ufficiale Atalanta, arriva Sulemana dal Cagliari: tre giocatori nell'affare

(ANSA) - BERGAMO, 17 LUG - Ibrahim Sulemana Kakari è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista nazionale ghanese, classe 2003, valutato 9 milioni di euro, che arriva a Bergamo contestualmente al trasferimento in Sardegna di Nadir Zortea a titolo definitivo e di Roberto Piccoli e Michel Adopo in prestito. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Ibrahim Sulemana Kakari, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", chiude la nota dell'Atalanta sul sito ufficiale.

Sulemana è a disposizione dopo aver passato le visite mediche martedì mattina alla clinica La Madonnina di Milano. (ANSA).