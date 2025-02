Atalanta e Bologna ancora ferme sullo 0-0 all'intervallo. Si fa male Odgaard

Primo tempo pimpante e con tanta intensità, quello del Gewiss Stadium fra Atalanta e Bologna nel quarto di finale di Coppa Italia odierno. Il punteggio resta fermo sullo 0-0, ma le occasioni e lo spettacolo non sono mancati nei primi 45 minuti di gioco.

Ai punti meglio la Dea, pericolosa dopo 7 minuti per la prima volta con l'ispirato Charles De Ketelaere: il belga si incunea nella difesa rossoblù e costringe Skorupski all'intervento in calcio d'angolo. Col passare dei minuti il Bologna alza il baricentro e mette pressione alla retroguardia nerazzurra, ma senza particolare pericolosità e quasi sempre con conclusioni da lontano che lasciano tranquillo Rui Patricio.

L'Atalanta però vuol far valere il fattore casa e alza i giri, provandoci a più riprese ancora con De Ketelaere, poi con Zappacosta, Ederson e l'avventuriero Hien, proiettato spesso e volentieri in avanti. Leggermente sottotono invece Retegui, poco servito e spesso fuori dal gioco. In casa Bologna, da segnalare anche l'infortunio a pochi minuti dall'intervallo di Jens Odgaard: un problema che sembra essere di natura muscolare al flessore e che costringerà probabilmente il giocatore agli esami strumentali nelle prossime ore. Negli ultimi minuti succede poco altro, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.