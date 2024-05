Atalanta, Gasperini: "Per lo Scudetto c'è un abisso! Napoli meno distante di quanto dice la classifica"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport approfondendo il tema

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport approfondendo il tema: "Mancano 25 punti per quello, un abisso. Lo scudetto si vince sopra i 90 punti, due volte ne abbiamo fatti 78, quest'anno se va bene chiudiamo a 72. Finora il nostro target è stato quello. Aggiungere 15 punti non è poco, anche con qualche sconfitta in meno. Oggi per fare il salto di qualità e vincere, devi perdere a livello economico e non possiamo permettercelo. Noi i giocatori li vendiamo e, se vendo un Koopmeiners, non è facile trovarne un altro. Vendendo non ti rinforzi, al massimo riparti. Le squadre che vincono gli scudetti aggiungono, non tolgono, a gruppi già forti".

L'Inter ha già vinto il prossimo campionato? "È avanti, è la più forte. Ma Juve, Milan e Napoli sono sempre nelle condizioni di alzare il livello, con qualche pezzo giusto. Sono meno distanti di quanto ha detto l'ultima classifica e quando le affronto ho ancora la sensazione che abbiano qualcosa in più. Il compito dell'Atalanta è cercare sempre di prendere il posto di qualcuno che sta più in alto e ha dei problemi: possiamo arrivare terzi per la quarta volta e due volte abbiamo perso il secondo posto all'ultima giornata. Vuol dire che siamo stati i più bravi, non i più forti".