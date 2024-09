Cagliari, Nicola ritrova Gaetano, Zappa e Wieteska: il report in vista del Napoli

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica contro il Napoli. Di seguito il report della seduta odierna, pubblicato dal club rossoblù: "Al CRAI Sport Center è iniziata la settimana di Cagliari-Napoli (i biglietti). Questo pomeriggio i rossoblù si sono ritrovati agli ordini di mister Nicola e del suo staff per svolgere inizialmente dei lavori tecnici di attivazione, accompagnati da una sessione dedicata al possesso palla e da delle partite a tema.

In gruppo Gabriele Zappa e Gianluca Gaetano, in campo regolarmente con la squadra anche Mateusz Wieteska, nell’Isola dopo gli impegni con la sua Polonia. Al Centro sportivo di Assemini anche Yerry Mina, anche lui di nuovo alla base dopo la gara giocata contro il Perù e rientrato nel pomeriggio a Cagliari: per il colombiano lavoro defaticante. Ha proseguito nelle terapie alla caviglia Matteo Prati.

Domani, mercoledì 11, nuova seduta fissata al mattino".