Video Cagliari-Roma è 0-0: gli highlights della gara

vedi letture

Davide Nicola può ritenersi soddisfatto dell'esordio in campionato del suo Cagliari. Il post Claudio Ranieri, infatti, è iniziato con un pareggio per 0-0 contro la Roma di Daniele De Rossi, in una gara con pochi tiri verso lo specchio della porta, ma comunque intensa e gradevole per il tantissimi tifosi accorsi all'Unipol Domus. Alla fine un salomonico pareggio che accontenta entrambe.