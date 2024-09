Cagliari, seduta in vista del Napoli: in dubbio Prati, le ultime

Il Cagliari ha proseguito nella propria preparazione in vista della ripresa del campionato contro il Napoli, gara in programma all'Unipol Domus nella giornata di domenica 15 settembre alle ore 18. Questa la nota della società sarda:

"Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di mister Nicola in vista dell’impegno di domenica alle ore 18 contro il Napoli all’Unipol Domus. La squadra, che ha ritrovato oggi i rientranti dagli impegni con le nazionali Makoumbou, Marin, Luvumbo e Sherri, ha iniziato la sessione con delle esercitazioni di attivazione fisica, a seguire esercitazioni tecnico tattiche, partite a tema e partita finale a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato per Matteo Prati. Domani, venerdì 13, nuova seduta in programma al mattino".