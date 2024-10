Caso ultras, il pm: "L'Inter di fatto li finanziava, poi si sono infiltrati nella struttura del club"

L’Inter, "quando si rapporta" con Marco Ferdico, capo ultrà incarcerato due giorni fa, "e in particolare cede alle pressioni" di quest’ultimo, che vuole "ottenere" altri biglietti, "di fatto finanzia" lui e gli altri ultras. È questa l'anticipazione del resoconto della Procura di Milano nella richiesta di custodia cautelare per i 19 arresti, a seguito dell'inchiesta di business illegale e altri gravi reati perpetuati da alcuni esponenti delle curve di Inter e Milan.

Di seguito sono stati indicati però i punti che hanno portato all’apertura di un procedimento di prevenzione per il club nerazzurro e anche quello rossonero: "Il problema per FC Internazionale pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo: si tratta infatti di rimuovere quelle 'situazioni tossiche' che hanno creato l’humus favorevole perché un ambito imprenditoriale sportivo si trasformasse, in fin dei conti, in occasione di illecito, non potendosi certo pensare che il quadro delineato possa essere spiegato facendo esclusivamente riferimento alla personalità perversa di singole persone", si legge.

I pm hanno proseguito, spiegando che non si può "ragionevolmente pensare che il problema possa essere risolto solo rimuovendo le figure apicali o semi apicali", senza cambiamenti radicali del sistema organizzativo. Di fatto l'inchiesta e le conseguenze manterranno comunque "inalterata l’organizzazione". Dunque i successori si troverebbero a dover fare i conti con il losco giro di affari "dei loro predecessori e il sistema illecito sarebbe destinato a perpetuarsi".

Nell’Inter "vi è una sorta di cultura di impresa, cioè un insieme di regole, un modo di gestire e di condurre l’azienda, un contesto ambientale intessuto di convenzioni anche tacite, radicate all’interno della struttura della persona giuridica, che hanno di fatto favorito, colposamente, soggetti indagati per gravi reati che sono stati in grado di infiltrarsi nelle maglie della struttura societaria", la chiosa del Pm.