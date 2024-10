Cds su inchiesta ultras Milan-Inter: "Business su parcheggi, bevande, estorsione biglietti e raid punitivi"

vedi letture

"Nessuna “passione sportiva” ma business su parcheggi e bevande dentro lo stadio di Milano, estorsioni sui biglietti delle partite e raid punitivi con risse e lesioni. Il potere delle curve di Milan e Inter è stato spartito con un «patto di non belligeranza» per dividersi il «profitto» dei ricchi affari che girano attorno al Meazza di San Siro: bagarinaggio, merchandising, vivande, facchinaggio". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola parlando dell'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan.