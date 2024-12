CLASSIFICA - Pari per la Juve anche con l'ultima: i bianconeri sesti a -9 dalla vetta

Il Venezia spaventa la Juventus, che alla fine si salva con un rigore regalato da Candela (ingenuo fallo di mano) in pieno recupero e trasformato da Vlahovic. Un 2-2 che non fa contento nessuno: i bianconeri raccolgono l'ennesimo deludente pari, dalla parte opposta gli arancioneroverdi rendono onore alla loro storia (oggi i 117 anni del club), ma per come si erano messe le cose sognavano il colpaccio a Torino, che sfuma in un modo che sa di beffa. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

Atalanta 37*

Napoli 35*

Inter 31**

Fiorentina 31**

Lazio 31

Juventus 28*

Milan 22**

Bologna 22**

Udinese 20*

Empoli 19*

Torino 19*

Roma 16

Parma 15

Genoa 15

Cagliari 14*

Lecce 13

Como 12

Verona 12

Monza 10

Venezia 10*

* una partita in più

** una partita in meno