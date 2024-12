Como-Roma senza gol all'intervallo: 0-0 dopo 45'

Finisce senza reti il primo tempo della sfida tra Como e Roma. Zero a zero e non troppe occasioni. Ranieri ha scelto Dybala falso nove, nel Como c'è l'ex Belotti che si è visto poco, così come Nico Paz. Gara equilibrata, pari giusto a fine primo tempo.