Da Firenze: "Obiettivo Conference. Poi il Napoli e altre 3 sfide da brividi"

vedi letture

Su Firenzeviola si legge, in un editoriale, che la squadra di Palladino deve dare tutto per la Conference che diventa un obiettivo possibile e alla portata, un'opportunità da non sprecare. Solo dopo si dovrà pensare al campionato e alla partita di domenica al Maradona contro il Napoli. "Nel mondo di qua, quello reale e realmente incasinato dei nostri tempi, ha invece forse più senso buttarsi con ogni vigoria sulla coppa che ci siamo guadagnata, quella che non avrà la musichetta affascinante di quell'altra orecchiuta, la Fiorentina per alcuni gioca per il trofeo che forse somiglia davvero a un portaombrelli, ma che almeno, se te la porti a casa, in bacheca eventualmente ci fa la sua figura e alle brutte la metti accanto all'uscio per reggere gli ombrelli. E' del resto la Conference l'unico trofeo che la Fiorentina ha dimostrato, almeno negli ultimi 25 anni, di poter vincere, accedendo a ben due finali".

"Epperò, vinta o meno porta nelle casse di un club tanti milioni, circa 25, cifra alla quale una società come quella viola farebbe fatica a rinunciare. Infine andrà detto che a questo punto, anche ai più ottimisti appare piuttosto evidente che arrivare in E.L. dal campionato è sempre più complicato, di Champions non parliamo per carità di patria e osserviamo come siano sempre meno gli ottimisti al cubo, anche perché al sol guardare il prossimo quartetto di sfide che attendono i viola in campionato, la filastrocca recita così: Napoli, Juve, Atalanta e Milan e fa tremar le vene dei polsi".