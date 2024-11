Da Roma: "Dybala col Napoli ci sarà. Le ultime su Balzandi e Saelemaekers"

Buone notizie per Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Paulo Dybala la scorsa settimana ha lavorato solo individualmente ma non c'è nessun problema. L'argentino sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Napoli. Out Shomurodov che ha rimediato una lesione di primo grado all'adduttore. Non preoccupano, invece, le condizioni di Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 è tornato in anticipo dal ritiro dell'Under 21 per un affaticamento muscolare ma nessuna lesione. Saelemaekers in questi giorni ha ricominciato a lavorare con il pallone. Lo riporta Il Messaggero.