Esordio vincente per Baroni: tris Lazio in rimonta sul Venezia

Parte bene la Lazio, che supera in rimonta per 3-1 il Venezia e comincia con tre punti il suo cammino in Serie A.

Prima ufficiale in stagione per Baroni e i suoi, ma di fronte al popolo biancoceleste dell'Olimpico è il Venezia a partire meglio. La squadra di Di Francesco approfitta di una leggerezza di Rovella in uscita palla e, con Andersen, trova lo 0-1 al minuto 4. La Lazio non si perde d'animo, però, e si aggrappa al suo centravanti Castellanos, che sale in cattedra. Prima è lui a segnare il gol del pari, sfruttando un'ingenuità abbastanza incredibile di Svoboda che di fatto restituisce il favore ai padroni di casa, quindi conquista il rigore che permette in chiusura di frazione il sorpasso firmato capitan Zaccagni.