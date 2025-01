Gazzetta - Inter, Asllani delude: spunta anche l’idea Anguissa

vedi letture

I continui stop di Hakan Calhanoglu obbligano l'Inter a pensare a un'alternativa alla sua altezza dopo il nuovo flop di Kristjan Asllani nel derby contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo della dirigenza è trovare un calciatore di esperienza e personalità a basso prezzo e un nome che intriga è quello di Joshua Kimmich, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel 2025.

Nel mirino c'è anche Zambo Anguissa del Napoli, he anche lui a giugno senza rinnovo si libererà a zero. Al momento sono solo delle ipotesi, anche perché resta da capire se Oaktree darebbe l'ok a un'operazione del genere.

Il contratto di Anguissa. In realtà Anguissa ha il contratto in scadenza a giugno, ma non si potrà liberare se il Napoli non lo vorrà. Il centrocampista camerunense è infatti legato al club azzurro da un'opzione per altri anni due anni di contratto. Sarà molto difficile dunque per l'Inter, che predilige i parametri zero, riuscire a strapparlo al Napoli.