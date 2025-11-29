Ufficiale Genoa-Verona, formazioni: le scelte di De Rossi e Zanetti

Sono ufficiali le formazioni dello scontro salvezza tra Genoa e Hellas, che si sfideranno alle 15 al "Ferraris" per la 13ª giornata di Serie A. De Rossi non avrà a disposizione lo squalificato Norton-Cuffy, sostituito sulla fascia destra da Ellertsson. A sinistra spazio a Martin mentre in difesa davanti a Leali confermato il trio formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo c’è Malinovskyi con Frendrup e Thorsby ai lati mentre in attacco Colombo fa coppia con Vitinha.

Zanetti schiera davanti la coppia Giovane-Mosquera, mentre Belghali e Bradaric sono gli esterni. In difesa davanti a Montipò, giocano Nunez, Nelsson e Valentini con Gagliardini in cabina di regia supportato da Niasse e Bernede.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.