Giuntoli ritrova il suo vice: scaduto il contratto col Napoli, Pompilio va alla Juve

Giorno dopo giorno, il progetto Juventus made in Giuntoli prende forma. Dopo aver depositato ieri il contratto, adesso arriva anche l'ufficialità da parte dello stesso club bianconero: Giuseppe Pompilio entra a far parte della Juventus, sarà uno dei collaborati scelti da Giuntoli e lo assisterà nella gestione tecnica e sportiva del mercato e della squadra (era con lui al Napoli e in scadenza di contratto con la società partenopea).